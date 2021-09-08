Конте в «Арсенале» не будет
Давид Луис ведет переговоры с бразильским клубом
Защитник еще не нашел команду
Фото: AFP
Защитник Давид Луис продолжает поиски команды.
Он ушел из «Арсенала» прошлой весной по завершению сезона. Пока новую команду он себе не нашел.
На защитника вышел «Фламенго», который видит в нем усиление. Стороны ведут переговоры, сообщает Globo.
Преградой может стать требования игрока по зарплате.
Сообщалось, что он может оказаться в Турции, но договориться с одним из местных клубов ему не удалось.
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