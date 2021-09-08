Давид Луис ведет переговоры с бразильским клубом

Защитник еще не нашел команду

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Защитник Давид Луис продолжает поиски команды.

Он ушел из «Арсенала» прошлой весной по завершению сезона. Пока новую команду он себе не нашел.

На защитника вышел «Фламенго», который видит в нем усиление. Стороны ведут переговоры, сообщает Globo.

Преградой может стать требования игрока по зарплате.

Сообщалось, что он может оказаться в Турции, но договориться с одним из местных клубов ему не удалось.