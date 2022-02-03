«Металлист» потерпел первое поражение в 2022 году
Давид подпишет с «Металлистом» контракт на 4 года
Форвард близок к переходу
08:12
Фото: Globo
«Металлист» в ближайшее время завершит трансфер форварда бразильской «Витории» Давида.
За него заплатят 1,2 миллиона евро. При этом 20% экономических прав останутся у бразильцев.
Контракт с игроком будет рассчитан до 2026-го года, сообщает Журналист ресурса O Dia Вене Касагранде.
Первые два предложения «Витория» от «Металлиста» отклонила. Впрочем, харьковчанам удалось договориться.
На его счету пять ассистов и 11 голов в прошлом сезоне.