Давид подпишет с «Металлистом» контракт на 4 года

Форвард близок к переходу

Фото: Globo

«Металлист» в ближайшее время завершит трансфер форварда бразильской «Витории» Давида.

За него заплатят 1,2 миллиона евро. При этом 20% экономических прав останутся у бразильцев.

Контракт с игроком будет рассчитан до 2026-го года, сообщает Журналист ресурса O Dia Вене Касагранде.

Первые два предложения «Витория» от «Металлиста» отклонила. Впрочем, харьковчанам удалось договориться.

На его счету пять ассистов и 11 голов в прошлом сезоне.