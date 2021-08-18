«Даже мечтать не мог, что поработаю с вами». Зинченко трогательно поблагодарил Шевченко

Защитник с детства мечтал встретиться с легендой украинского футбола

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / фото - Sport24

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в Instagram трогательно поблагодарил экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко:

«З самого детства я мечтал лично вас встретить и даже мечтать не мог, что получу возможность учиться футболу у вас. Спасибо большое, Мистер, вам и всему вашему потрясающему штабу за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны».

Под руководством Шевченко национальная команда совершила историческое достижение – дошла до 1/4 Евро-2020.

1 августа закончился контракт специалиста с УАФ. Наставник покинул сборную, так как хочет поработать на клубном уровне.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды назначили Александра Петракова, и специалист уже раскрыл, кого он хочет видеть в своем тренерском штабе.