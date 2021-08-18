Известный агент одобрил назначение Петракова в сборную Украины
«Даже мечтать не мог, что поработаю с вами». Зинченко трогательно поблагодарил Шевченко
Защитник с детства мечтал встретиться с легендой украинского футбола
12:14
Андрей Шевченко и Александр Зинченко / фото - Sport24
Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в Instagram трогательно поблагодарил экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко:
«З самого детства я мечтал лично вас встретить и даже мечтать не мог, что получу возможность учиться футболу у вас.
Спасибо большое, Мистер, вам и всему вашему потрясающему штабу за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны».
Под руководством Шевченко национальная команда совершила историческое достижение – дошла до 1/4 Евро-2020.
1 августа закончился контракт специалиста с УАФ. Наставник покинул сборную, так как хочет поработать на клубном уровне.
Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды назначили Александра Петракова, и специалист уже раскрыл, кого он хочет видеть в своем тренерском штабе.
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