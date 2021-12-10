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Даже не Бензема. Форвард «Реала» признан лучшим игроком Примеры в ноябре

Бразилец помог команде единолично закрепиться на первом месте в чемпионате
Футбол Примерa (Испания)
19:47
Даже не Бензема. Форвард «Реала» признан лучшим игроком Примеры в ноябре
Винисиус / фото - Real Madrid CF

Испанская Примера назвала лучшего игрока в ноябре.

Им стал бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. 21-летний форвард помог команде пройти месяц, выиграв все матчи.

Игрок поучаствовал в разгроме «Гранады» (4:1), а также забил победный мяч в ворота прямых конкурентов – «Севильи» (2:1).

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Винисиус Жуниор

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