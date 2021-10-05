Салах: «Ливерпуль» идет за титулом. У нас есть для этого все»
Даже не Роналду. Фердинанд назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент
В Англии играет большое количество громких имен
13:54
Рио Фердинанд / фото - The42
Бывший защитник МЮ и сборной Англии прокомментировал для Liverpool Echo игру вингера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в новом сезоне АПЛ:
«Он лучший игрок Премьер-лиги прямо сейчас. У меня жжет в груди, когда я так говорю об игроке «Ливерпуля». Его гол был как в FIFA – эта обводка, я много раз так делал в FIFA, когда ты делаешь вид, что будешь бить в верхний угол, а потом убираешь мяч под себя. Навыки игры со спортивной площадки.
Салах забивает голы, которые помогают «Ливерпулю» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов».
В текущем сезоне египетский нападающий за 9 матчей записал на свой счет 12 очков по системе гол+пас.
В минувшем туре вингер потрясающим голом и голевой передачей после сольного прохода помог «Ливерпулю» сыграть вничью с «Манчестер Сити» в феерическом матче.
Напомним, ранее Салах получил похвалу от великого баскетболиста Леброна Джеймса.
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