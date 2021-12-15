Даже не украинец. Шевченко определился с первой трансферной целью для «Дженоа»

«Грифоны» усилятся в грядущее зимнее окно

Андрей Шевченко / фото - POOL

Андрей Шевченко вместе с руководством «Дженоа» продолжает планировать трансферную кампанию генуэзского клуба на грядущее окно.

Как сообщает журналист Даниэль Лонго, украинец определил первое имя в списке желаний – хавбек «Милана» Саму Кастильехо.

Клубы уже контактировали по этому поводу, и «грифоны» хотят узнать у самого игрока, интересует ли его продолжение карьеры в Генуе.

В текущем сезоне Кастильехо выпал из обоймы Стефано Пиоли, проиграв конкуренцию Салемакерсу и Браиму Диасу.

На счету испанца лишь 4 матча, в которых он отдал две голевые передачи.

Авторитетный портал Transermarkt оценил игрока в 5,5 миллионов евро, что не является непосильной сумой для «грифонов».

Напомним, Шевченко одержал первую победу у руля «Дженоа».