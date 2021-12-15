Даже не украинец. Шевченко определился с первой трансферной целью для «Дженоа»
«Грифоны» усилятся в грядущее зимнее окно
15 декабря 08:47
Андрей Шевченко / фото - POOL
Андрей Шевченко вместе с руководством «Дженоа» продолжает планировать трансферную кампанию генуэзского клуба на грядущее окно.
Как сообщает журналист Даниэль Лонго, украинец определил первое имя в списке желаний – хавбек «Милана» Саму Кастильехо.
Клубы уже контактировали по этому поводу, и «грифоны» хотят узнать у самого игрока, интересует ли его продолжение карьеры в Генуе.
В текущем сезоне Кастильехо выпал из обоймы Стефано Пиоли, проиграв конкуренцию Салемакерсу и Браиму Диасу.
На счету испанца лишь 4 матча, в которых он отдал две голевые передачи.
Авторитетный портал Transermarkt оценил игрока в 5,5 миллионов евро, что не является непосильной сумой для «грифонов».
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