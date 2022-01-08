Даже уход Коутиньо не позволит «Барселоне» зарегистрировать Торреса в команде

Каталонцам нужно продолжать работу на трансферном рынке

Ферран Торрес / фото - Archysport

Самый дорогой футболист в истории «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинул каталонский клуб и отправился в «Астон Виллу» в аренду.

Но уход бразильца все равно не позволит «сине-гранатовым» зарегистрировать в команде новичка Феррана Торреса, сообщает издание Marca.

«Блаугранас» нужно освободить зарплатную ведомость еще больше, чтобы заявить испанца на сезон. Предположительно, из команды уйдут защитник Самюэль Умтити и форвард Люк Де Йонг.

Торреса приобрели у «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро, но деньги за него начнут выплачивать только летом.

Также ранее стало известно о деталях арендного соглашения Коутиньо с «Астон Виллой».