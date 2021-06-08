Де Брюйне и Витсель не помогут Бельгии в матче с Россией

Оба игрока еще не восстановились от травм

Фото: Sky Sports

Сборная Бельгии не сможет рассчитывать на двух лидеров в стартовом матче Евро-2020 против России.

Главный тренер команды Роберто Мартинес сообщил rtbf.be, что игру пропустят Кевин Де Брюйне и Аксель Витсель. Оба игра еще не восстановились после травм.

Витсель пропустил более трех месяцев из-за повреждения. Де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов и перенес операцию.

Игра Бельгия – Россия состоится 14 июня.

Смотреть онлайн матч Бельгия – Россия можно будет на нашем сайте.