Повторение 1/8 финала чемпионата Европы. В «Финале четырех» Золотой Евролиги Украина сыграет с Бельгией
Де Брюйне и Витсель не помогут Бельгии в матче с Россией
Оба игрока еще не восстановились от травм
Фото: Sky Sports
Сборная Бельгии не сможет рассчитывать на двух лидеров в стартовом матче Евро-2020 против России.
Главный тренер команды Роберто Мартинес сообщил rtbf.be, что игру пропустят Кевин Де Брюйне и Аксель Витсель. Оба игра еще не восстановились после травм.
Витсель пропустил более трех месяцев из-за повреждения. Де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов и перенес операцию.
Игра Бельгия – Россия состоится 14 июня.
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