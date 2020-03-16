Де Брюйне: «Легче играть, когда не пропускаешь»

Кевин де Брюйне / Фото: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне остался доволен победой команды над «Гладбахом» (2:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Слова игрока приводит BBC.

В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно. Если играют Жезус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает.

Очень важно надежно действовать в защите и показывать командную игру. Наша сухая серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь».