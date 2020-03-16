«Манчестер Сити» остановил «Боруссию» М в 1/8 финала Лиги чемпионов
Де Брюйне: «Легче играть, когда не пропускаешь»
Полузащитник – о выходе «Манчестер Сити» в четвертьфинал ЛЧ
10:29
Кевин де Брюйне / Фото: Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне остался доволен победой команды над «Гладбахом» (2:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Слова игрока приводит BBC.
«Нам очень помогло успешное начало игры. С первых минут мы выжидали, а затем забили два мяча и почувствовали себя уверенно. Мы контролировали игру, и у нас были моменты во втором тайме. Он был не таким ярким, но это естественно.
В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно. Если играют Жезус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает.
Очень важно надежно действовать в защите и показывать командную игру. Наша сухая серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь».
Эдерсон стал автором второй в истории сухой серии в ЛЧ.