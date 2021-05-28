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Де Брюйне: «Нам хватает соревновательного духа, мы хотим победить «Челси»

Завтра команды сразятся в финале Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:59
Де Брюйне: «Нам хватает соревновательного духа, мы хотим победить «Челси»
Кевин де Брюйне / Фото: Twitter

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от матча с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.

«Нам всем хватает соревновательного духа, мы все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча.

Если побеждаешь – ты герой. Если проигрываешь – ты почти неудачник. Выйти в такую стадию турнира – просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения – это не то, что вы хотите испытать.

Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне – большая честь.

Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум.

Когда мы столкнулись со сложностями в матчах с «Боруссией» из Менхенгладбаха, дортмундской «Боруссией» и ПСЖ, то не пропускали, как это бывало в предыдущие годы. Думаю, в таких мелочах и кроется разница»


Финал Лиги чемпионов состоится 29-го мая, начало – в 22:00.

Видео трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Петр Приходько
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Теги

Кевин Де Брюйне Манчестер Сити

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