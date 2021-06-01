Де Брюйне не потребуется операция. Он сыграет на Евро-2020

Полузащитника уже ждут в сборной Бельгии

Фото: Sky Sports

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не пропустит Евро-2020.

У футболиста диагностирован перелом носа и стенки левой глазницы. Он получил повреждение в финале Лиги чемпионов.

Впрочем, операция игроку не потребуется. Хотя несколько тестов ему придется пройти, сообщает Sky Sports. 28-летнего игрока уже ждут в лагере национальной команды.

Сообщалось, что из-за травмы он может пропустить группой этап.