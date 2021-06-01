Де Брюйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020
Де Брюйне не потребуется операция. Он сыграет на Евро-2020
Полузащитника уже ждут в сборной Бельгии
Фото: Sky Sports
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не пропустит Евро-2020.
У футболиста диагностирован перелом носа и стенки левой глазницы. Он получил повреждение в финале Лиги чемпионов.
Впрочем, операция игроку не потребуется. Хотя несколько тестов ему придется пройти, сообщает Sky Sports. 28-летнего игрока уже ждут в лагере национальной команды.
Сообщалось, что из-за травмы он может пропустить группой этап.
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