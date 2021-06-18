Де Брюйне не праздновал гол датчанам из уважения к Эриксену

Бельгиец сдержал свои эмоции

Кевин Де Брюйне / фото - The Independent

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал официальному сайту UEFA, почему не стал бурно праздновать победный гол в ворота сборной Дании:

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции».

Полузащитник впервые вышел на поле после травмы, полученной в финале ЛЧ после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

Кевин появился с замены и перевернул ход встречи: Дания обыгрывала бельгийцев по всем фронтам и вела в счете, но Де Брюйне, выйдя на поле вместо Дриса Мертенса, своим голом и ассистом отправил бельгийцев в плеф-офф Евро, а датчан, скорее всего, домой.

Напомним, стало известно, что сказал Эриксен, когда очнулся после сердечного приступа.