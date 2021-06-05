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Де Брюйне перенес операцию на глазнице
Полузащитник должен восстановиться до Евро-2020
Фото: BBC
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне перенес операцию.
Игрок получил травму глазницы в финале Лиги чемпионов. Он досрочно завершил игру во втором тайме.
А штабе сборной решили, что игроку предстоит операцию, которую он успешно перенес, сообщает The Mirror. Ожидается, что он не сыграет против России в первой игре Евро-2020.
Также Де Брюйне придется играть в специальной защитной маске.
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