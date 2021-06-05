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Де Брюйне перенес операцию на глазнице

Полузащитник должен восстановиться до Евро-2020
Футбол Евро-2020
20:28
Де Брюйне перенес операцию на глазнице
Фото: BBC

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне перенес операцию.

Игрок получил травму глазницы в финале Лиги чемпионов. Он досрочно завершил игру во втором тайме.

А штабе сборной решили, что игроку предстоит операцию, которую он успешно перенес, сообщает The Mirror. Ожидается, что он не сыграет против России в первой игре Евро-2020.

Также Де Брюйне придется играть в специальной защитной маске.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бельгии (футбол) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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