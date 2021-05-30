Де Брюйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020

Лидер сборной Бельгии получил травму в финале Лиги чемпионов

Кевин де Брюйне / Фото - Twitter

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне может пропустить групповой этап Евро-2020. Об этом сообщает ESPN.

На 56-й минуте финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) хавбек «Манчестер Сити» столкнулся с защитником соперника Антонио Рюдигером. После стыка игрок не смог продолжить игру.

После матча бельгийцу диагностировали перелом костей носа, а также стенки левой глазницы. Восстановление от такой травмы занимает около трех недель. Необходимо, чтобы кости срослись в правильной позиции.

Таким образом, де Брюйне рискует пропустить групповой этап чемпионата Европы. Но в случае, если Бельгия пройдет в плей-офф, хавбек, скорее всего, сможет помочь команде. Правда, выступать ему придется в защитной маске.

Напомним, кадровые потери перед Евро-2020 понесла также и сборная Украины.