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Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии

Команда обзаведется новым наставником
Футбол В Европе
10:25
Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии
Фото: ANP

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур будет уволен из команды.

Накануне, голландцы покинули Евро-2020, вылетев от Чехии (0:2) в 1/8 финала. При этом, команда вышла из группы с максимальным результатом.

В руководстве недовольны столь ранним вылетом Нидерландов из Евро, а тем более от Чехии. Тренера могут уволить в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре, сменив Рональда Кумана.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) Франк де Бур

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