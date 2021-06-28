Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии

Команда обзаведется новым наставником

Фото: ANP

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур будет уволен из команды.

Накануне, голландцы покинули Евро-2020, вылетев от Чехии (0:2) в 1/8 финала. При этом, команда вышла из группы с максимальным результатом.

В руководстве недовольны столь ранним вылетом Нидерландов из Евро, а тем более от Чехии. Тренера могут уволить в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре, сменив Рональда Кумана.