Де Бур: «Были сильнее Чехии до удаления»

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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мыслями NOS TV от поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

Исход таких матчей зависит от одного-двух моментов. У Малена такой был – а спустя несколько секунд мы остались вдесятером. И худшее, что может произойти в матче с таким соперником, – пропущенный гол. После этого соперник может просто играть так, как ему нужно. И только я собирался перейти на схему 3-3-3, чехи забили второй гол».