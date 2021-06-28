Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Де Бур: «Были сильнее Чехии до удаления»
Тренер разочарован поражением
Фото: AFP
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мыслями NOS TV от поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
«Это сложный соперник, но я думаю, что мы были сильнее до удаления. Мы доминировали. Дензел Думфрис несколько раз дошел до лицевой в первом тайме, Патрик ван Анхолт – тоже. Но во всех этих случаях последний пас мог бы быть лучше.
Исход таких матчей зависит от одного-двух моментов. У Малена такой был – а спустя несколько секунд мы остались вдесятером. И худшее, что может произойти в матче с таким соперником, – пропущенный гол. После этого соперник может просто играть так, как ему нужно. И только я собирался перейти на схему 3-3-3, чехи забили второй гол».
Чехия сыграет против Дании в 1/4 финала Евро.
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