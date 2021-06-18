Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Де Бур: «Депай знает, что может играть лучше»

Наставник ждет от своих игроков большего
Футбол ЕВРО-2020
07:48
Де Бур: «Депай знает, что может играть лучше»
Франк де Бур / фото - FourFourTwo

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после победного матча со сборной Австрии поделился мнением об игре своего подопечного, нападающего Мемфиса Депая. Слова коуча приводит официальный сайт UEFA.

«На турнире нужно освоиться. Это касается и единения, превращения в команду. Это касается и освоения системы игры. Мы обсуждаем, в чем можем прибавить, что получилось хорошо, а над чем еще нужно поработать.

Мемфис Депай может прибавить по ходу чемпионата. Он сыграет важную роль в предстоящих матчах, когда это действительно потребуется. Я уверен, что так и будет.

Он поспособствовал назначению пенальти, поучаствовал в голевой комбинации. Он знает, что может играть лучше, однако дайте нам время освоиться на турнире. Он сможет себя проявить на следующих стадиях».

Победа над сборной Австрии обеспечила Нидерландам место в плей-офф Евро-2020, и превратила последний матч группового этапа со сборной Северной Македонии в пустую формальность.

Напомним, известен лучший игрок матча Нидерланды – Австрия.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нидерланды - Австрия Украина - Северная Македония Франк де Бур Мемфис Депай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
Футбол ЕВРО-2020
08:05
Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро
Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро
Футбол ЕВРО-2020
07:35
Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»
Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»
Футбол ЕВРО-2020
07:20
Евро 2020. Нидерланды уверенно победили Австрию. Как это было
Евро 2020. Нидерланды уверенно победили Австрию. Как это было
Футбол Евро-2020
17 июня 23:43
Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Футбол Сборная Украины
17 июня 22:49
Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»
Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»
Футбол Сборная Украины
17 июня 21:59

Новости: Футбол

Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
ЕВРО-2020
08:05
«Легенда!» Зидан прокомментировал уход Рамоса из «Реала»
«Легенда!» Зидан прокомментировал уход Рамоса из «Реала»
Примерa (Испания)
07:57
Победа Украины, новый форвард «Донбасса» и другие новости за 17 июня
Победа Украины, новый форвард «Донбасса» и другие новости за 17 июня
ЕВРО-2020
07:57
Де Бур: «Депай знает, что может играть лучше»
Де Бур: «Депай знает, что может играть лучше»
ЕВРО-2020
07:48
«Мы играли истерично». Лукаку подвел итоги матча Бельгия – Дания
«Мы играли истерично». Лукаку подвел итоги матча Бельгия – Дания
Евро-2020
07:46
Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро
Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро
ЕВРО-2020
07:35
Президент «Реала»: «Рамос в числе величайших легенд клуба»
Президент «Реала»: «Рамос в числе величайших легенд клуба»
Примерa (Испания)
07:34
Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»
Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»
ЕВРО-2020
07:20
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Евро-2020
01:00
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли
Мнение
Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 13:37
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00