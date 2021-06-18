Де Бур: «Депай знает, что может играть лучше»
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после победного матча со сборной Австрии поделился мнением об игре своего подопечного, нападающего Мемфиса Депая. Слова коуча приводит официальный сайт UEFA.
«На турнире нужно освоиться. Это касается и единения, превращения в команду. Это касается и освоения системы игры. Мы обсуждаем, в чем можем прибавить, что получилось хорошо, а над чем еще нужно поработать.
Мемфис Депай может прибавить по ходу чемпионата. Он сыграет важную роль в предстоящих матчах, когда это действительно потребуется. Я уверен, что так и будет.
Он поспособствовал назначению пенальти, поучаствовал в голевой комбинации. Он знает, что может играть лучше, однако дайте нам время освоиться на турнире. Он сможет себя проявить на следующих стадиях».
Победа над сборной Австрии обеспечила Нидерландам место в плей-офф Евро-2020, и превратила последний матч группового этапа со сборной Северной Македонии в пустую формальность.
Напомним, известен лучший игрок матча Нидерланды – Австрия.