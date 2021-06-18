Де Бур: «Депай знает, что может играть лучше»

Франк де Бур / фото - FourFourTwo

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после победного матча со сборной Австрии поделился мнением об игре своего подопечного, нападающего Мемфиса Депая. Слова коуча приводит официальный сайт UEFA.

Мемфис Депай может прибавить по ходу чемпионата. Он сыграет важную роль в предстоящих матчах, когда это действительно потребуется. Я уверен, что так и будет.

Он поспособствовал назначению пенальти, поучаствовал в голевой комбинации. Он знает, что может играть лучше, однако дайте нам время освоиться на турнире. Он сможет себя проявить на следующих стадиях».