Де Бур: «Хотим не только выйти в финал, но и выиграть его»
Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал о целях его команды на этот чемпионат Европы. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.
«Если выйдем в полуфинал, наше выступление можно будет назвать хорошим. Но в конечном счете мы хотим проехать по каналам Амстердама на лодке: это конечная цель. Мы не только хотим выйти в финал, но и выиграть его. Тогда турнир будет по-настоящему успешным.
Помимо нас, еще шесть-семь команд думают, что могут выиграть турнир. У нас есть необходимые качества, чтобы стать чемпионами, но для этого всё должно хорошо сложиться. Что мне нравится, так это длительность пути до финала.
У нас есть почти неделя на подготовку к 1/8 финала, и если мы пройдем дальше, у нас будет пять дней до следующей игры. Это идеально. Сейчас мы ориентируемся только на Чехию, нам предстоит сделать много работы, чтобы разобраться с чехами».
Нидерланды не без труда выиграли группу С, в которой также играла сборная Украины, и уже сегодня сразятся за место в четвертьфинале с неуступчивой Чехией, которая также неплохо показала себя на этом турнире.
Видео трансляция матча Нидерланды – Чехия. Начало – в 19:00.
Текстовая трансляция матча Нидерланды – Чехия.
Напомним, защитником голландцев, огорчившем Украину, интересуются «Реал» и «Бавария».
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