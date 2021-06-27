Де Бур: «Хотим не только выйти в финал, но и выиграть его»

Франк Де Бур / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал о целях его команды на этот чемпионат Европы. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

Помимо нас, еще шесть-семь команд думают, что могут выиграть турнир. У нас есть необходимые качества, чтобы стать чемпионами, но для этого всё должно хорошо сложиться. Что мне нравится, так это длительность пути до финала.

У нас есть почти неделя на подготовку к 1/8 финала, и если мы пройдем дальше, у нас будет пять дней до следующей игры. Это идеально. Сейчас мы ориентируемся только на Чехию, нам предстоит сделать много работы, чтобы разобраться с чехами».