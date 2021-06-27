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Де Бур: «Хотим не только выйти в финал, но и выиграть его»

Хотелось бы верить, что у Украины будет шанс взять реванш у голландцев на этом Евро
Футбол Евро-2020
13:05
Де Бур: «Хотим не только выйти в финал, но и выиграть его»
Франк Де Бур / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал о целях его команды на этот чемпионат Европы. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Если выйдем в полуфинал, наше выступление можно будет назвать хорошим. Но в конечном счете мы хотим проехать по каналам Амстердама на лодке: это конечная цель. Мы не только хотим выйти в финал, но и выиграть его. Тогда турнир будет по-настоящему успешным. 

Помимо нас, еще шесть-семь команд думают, что могут выиграть турнир. У нас есть необходимые качества, чтобы стать чемпионами, но для этого всё должно хорошо сложиться. Что мне нравится, так это длительность пути до финала. 

У нас есть почти неделя на подготовку к 1/8 финала, и если мы пройдем дальше, у нас будет пять дней до следующей игры. Это идеально. Сейчас мы ориентируемся только на Чехию, нам предстоит сделать много работы, чтобы разобраться с чехами».

Нидерланды не без труда выиграли группу С, в которой также играла сборная Украины, и уже сегодня сразятся за место в четвертьфинале с неуступчивой Чехией, которая также неплохо показала себя на этом турнире.

Видео трансляция матча Нидерланды – Чехия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Нидерланды – Чехия.

Напомним, защитником голландцев, огорчившем Украину, интересуются «Реал» и «Бавария»

Павел Харченко
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Теги

Нидерланды – Чехия сборная Украины (футбол) Франк де Бур

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