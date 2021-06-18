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Де Бур: «На таких больших турнирах команда растет»
Главный тренер сборной Нидерланд – о победе над Австрией
Франк де Бур / фото - Getty Images
Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур прокомментировал победу своих подопечных над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020, после которой «оранжевые» гарантировали себе место в плей-офф чемпионата. Цитирует де Бура пресс-служба UEFA.
«На таких больших турнирах команда растет. Это очень заметно, когда у вас собран отличный коллектив. Футболисты должны получать удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем все моменты, ведь хотим становиться лучше. Именно так все и происходит. В прошедшем матче мы отлично выступили».
Напомним, наставник Австрии назвал главные ошибки своих подопечных.
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