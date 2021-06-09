Шевченко: «Индивидуально к игрокам Нидерландов готовиться не будем»
Де Бур: «Нас постигла серьезная неудача»
Тренер – травме ключевого игрока команда
Фото: Besoccer.com
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал травму лидера команды Донни ван де Бека, который пропустит Евро-2020.
«Нас постигла серьезная неудача в связи с повреждением Донни. Мне всегда грустно, когда ребятам из-за травм приходится отказываться от участия в каких-либо соревнованиях.
Я решил никого дополнительно не вызывать в сборную и у нас останется 25 игроков. Вводить кого-то в коллектив сейчас – это не лучшее решение. Мы целенаправленно готовились две недели и я не вижу, что кто-то может полноценно включиться в этот процесс. У меня достаточно полузащитников, чтобы решить возникшую проблему».
Матч с Украиной состоится уже 13 июня.
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