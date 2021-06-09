Де Бур: «Нас постигла серьезная неудача»

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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал травму лидера команды Донни ван де Бека, который пропустит Евро-2020.

Я решил никого дополнительно не вызывать в сборную и у нас останется 25 игроков. Вводить кого-то в коллектив сейчас – это не лучшее решение. Мы целенаправленно готовились две недели и я не вижу, что кто-то может полноценно включиться в этот процесс. У меня достаточно полузащитников, чтобы решить возникшую проблему».