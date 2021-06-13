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Де Бур: «Украина – трудный соперник для нас»

Начало матча – в 22:00
Футбол Сборная Украины
16:41
Де Бур: «Украина – трудный соперник для нас»
Фото: ad.nl

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Украины на старте Евро-2020.

«Мы смотрели видео матчей сборной Украины, и я знаю некоторых ее игроков, видел их в деле. Считаю ее сильной командой с классными исполнителями.

Она организована и показывает достойный футбол, поэтому если говорить прямо, то это трудный соперник».

Начало матча – в 22:00.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Андрей Усмонов
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Теги

Нидерланды - Украина Франк де Бур сборная Украины (футбол) сборная Нидерландов (футбол)

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