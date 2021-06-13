Де Бур: «Украина – трудный соперник для нас»

Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Украины на старте Евро-2020.
«Мы смотрели видео матчей сборной Украины, и я знаю некоторых ее игроков, видел их в деле. Считаю ее сильной командой с классными исполнителями.
Она организована и показывает достойный футбол, поэтому если говорить прямо, то это трудный соперник».
Начало матча – в 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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