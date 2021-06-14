Де Бур: «Ярмоленко знаменит своим ударом левой, его нужно было лучше прикрывать»

Украина почти совершила камбэк в матче с Нидерландами, но проиграла

Франк де Бур / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур высказался о голах Украины в ворота его команды (2:3) в матче 1-го тура Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера. Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз.

Первый гол можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность. Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно не обязательный.

Что касается второго пропущенного гола, двое игроков слишком увлеклись, поэтому не было офсайда. Каждый знает, что у соперника будут свои моменты, но надеется, что не по его вине.

Именно для этого мы тщательно анализируем все игры – мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию. Скажем так: это больше не повторится».

Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.