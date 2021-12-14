«Он как отец». Де Дзерби рассказал, кто повлиял на его приход в «Шахтер»
Де Дзерби: «Арбитры – такие же люди, как и мы с вами. Не хочу, чтобы тренеры давили на них»
Тренер «Шахтера» не любит разговаривать с судьями
14 декабря 15:10
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался в интервью BurBuzz, что не любит разговаривать с судьями.
Давление на судей – часть победной стратегии?
«Нет, у меня нет никакой стратегии. Но есть вещи, которые мне не очень понравились. Мне не нравится, когда есть разное отношение, и я попросил обратить внимание, когда случился такой эпизод.
Арбитры – такие же люди, как и мы с вами. Они тоже могут ошибаться. Никогда не накручиваю себя наперед, разница – в поведении разных команд. Имею в виду то, о чем я много раз говорил – я ни в коем случае не хочу давить на судей и не хочу, чтобы это делали другие тренеры.
Никто не должен злоупотреблять собственным положением».
«Шахтер» завершил год на первой строчке УПЛ.
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