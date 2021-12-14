Де Дзерби: «Арбитры – такие же люди, как и мы с вами. Не хочу, чтобы тренеры давили на них»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался в интервью BurBuzz, что не любит разговаривать с судьями.

Давление на судей – часть победной стратегии?

Арбитры – такие же люди, как и мы с вами. Они тоже могут ошибаться. Никогда не накручиваю себя наперед, разница – в поведении разных команд. Имею в виду то, о чем я много раз говорил – я ни в коем случае не хочу давить на судей и не хочу, чтобы это делали другие тренеры.

Никто не должен злоупотреблять собственным положением».