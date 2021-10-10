Де Дзерби: «Больше волнуюсь об УПЛ, чем о ЛЧ»

Специалист хочет вернуть «горнякам» чемпионский титул

Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своей работе в донецком клубе:

«Я хорошо лажу в «Шахтере». Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка и специфики чемпионата. В Италии было легче готовиться к матчам – по именам это было проще».

О 2 матчах с «Реалом» в ЛЧ

«Обычно я не думаю дальше следующей игры, но Лига чемпионов это и престижно и стояще для того, кто начинал в Серии Д 9 лет назад. Лига чемпионов – это прекрасная витрина, но если сравнивать ее с чемпионатом, то я больше волнуюсь о втором. Я хочу восстановить иерархию в Украине. Мы еще не готовы к лиге чемпионов так, как я бы хотел. Мы только начали, и здесь у нас много молодых игроков».

В минувшем сезоне «Динамо» впервые за пять лет смогло забрать себе чемпионский титул. До этого «горняки» на протяжении четырех сезонов становились чемпионами Украины.

Пока что «Шахтер» отстает от киевлян в таблице УПЛ на три очка после десяти туров.

Напомним, Де Дзерби назвал экс-подопечного, с которым хотел бы еще раз поработать.