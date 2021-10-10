Де Дзерби: «В «Шахтере» мне просто нужно побеждать и оценивать свои идеи»
Де Дзерби: «Больше волнуюсь об УПЛ, чем о ЛЧ»
Специалист хочет вернуть «горнякам» чемпионский титул
10 октября 22:06
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своей работе в донецком клубе:
«Я хорошо лажу в «Шахтере». Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка и специфики чемпионата. В Италии было легче готовиться к матчам – по именам это было проще».
О 2 матчах с «Реалом» в ЛЧ
«Обычно я не думаю дальше следующей игры, но Лига чемпионов это и престижно и стояще для того, кто начинал в Серии Д 9 лет назад. Лига чемпионов – это прекрасная витрина, но если сравнивать ее с чемпионатом, то я больше волнуюсь о втором. Я хочу восстановить иерархию в Украине.
Мы еще не готовы к лиге чемпионов так, как я бы хотел. Мы только начали, и здесь у нас много молодых игроков».
В минувшем сезоне «Динамо» впервые за пять лет смогло забрать себе чемпионский титул. До этого «горняки» на протяжении четырех сезонов становились чемпионами Украины.
Пока что «Шахтер» отстает от киевлян в таблице УПЛ на три очка после десяти туров.
Напомним, Де Дзерби назвал экс-подопечного, с которым хотел бы еще раз поработать.
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