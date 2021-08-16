Де Дзерби: «Будем играть с «Монако» очень-очень внимательно»

«Горняков» ждут непростые игры за выход в групповой этап ЛЧ

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЛЧ против «Монако»:

«Монако» очень сильная команда. Мы будем играть оба матча очень-очень-очень внимательно, и будем играть квалификацию с полной самоотдачей».

У «Шахтера» много молодых игроков до 23 лет. Готовы ли они уже давать результат?

«Не думаю, что есть молодые и старые футболисты, есть только сильные и слабые игроки. Я выпускаю лишь тех, кто заслуживает играть. Но ситуацию каждого футболиста я рассматриваю отдельно, и отталкиваясь от этого принимаю решение».

Педриньо травмировался с «Генком», но сейчас он вместе с командой. Насколько он готов к игре?

«Все игроки чувствуют себя хорошо. Но сегодня-завтра буду еще смотреть на их состояние и решу, кто будет играть в стартовом составе».

Матч с «Монако» состоится уже завтра, 17 августа.

Напомним, «Шахтер» уже огласил заявку на эту игру.