Исмаили рассказал, как «Шахтер» буде играть с «Реалом»
Де Дзерби: «Буду рад, если сыграем с «Реалом» без страха»
Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча с мадридским клубом
13:00
Роберто Де Дзерби / фото - shakhtar.com
Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Реалом».
Специалиста цитирует портал marca.com:
«Всегда играем на победу. Расчеты для математиков. Буду рад, если будем играть со своей индивидуальностью, без страха. В составе «Реала» есть победители ЛЧ, в «Шахтере» таких нет. В «Реале» есть Анчелотти, в «Шахтере» – нет.
Мы хотим быть на первом плане, владеть мячом. Наш проект только зарождается. Рост происходит благодаря таким матчам».
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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