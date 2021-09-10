Де Дзерби даст больше возможностей проявить себя молодым украинцам

Роберто Де Дзерби / Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью Youtube-каналу «горняков» порассуждал о необходимости лимита на легионеров в Украине:



Если я понимаю, что следует выпустить на поле восемь, девять или десять украинцев, у меня будут играть все десять.

Хочу отметить, что на данном этапе «Шахтер» переживает переходный период. Мы должны предоставить возможности для роста таким футболистам, как Конопля, Сикан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубин, Корниенко, Бондарь. Они заслуживают кредит доверия, возможность проявить себя в игре.

Это необходимое условие для их профессионального роста. И когда парни вырастут, поднимется и общий уровень «Шахтера».

Для этого, разумеется, нужно время. Я не исключаю, что у ребят было слишком мало возможностей для роста в прошлом.