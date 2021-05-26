Палкин рассказал, когда «Шахтер» начал переговоры с Де Дзерби
Де Дзерби: «Давление в «Шахтере» будет очень большим»
Тренер заявил, что вышел из зоны комфорта
Роберто де Дзерби / Фото: Eurosport
Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби в шоу «BurBuzz» рассказал, почему решил переехать в Украину.
«Давление будет гораздо большим, но это часть футбола.
Я знаю, что Луческу – тренер «Динамо», но он тренировал «Шахтер» много лет. Знаю, что «Динамо» давно не выигрывало титулов, и в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы выиграть в чемпионате.
Если бы я делал из давления проблему, то точно бы сюда не переехал. Я лучше бы остался в своей зоне комфорта в «Сассуоло».
Знаю, что сложно менять команду, а также свой путь».
Ранее стало известно, что «Шахтер» вел переговоры с Де Дзерби несколько месяцев.
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