«Динамо» заявило сенегальского хавбека на сезон
Де Дзерби: «Динамо» – фаворит чемпионата, но мы готовы бороться»
Тренер «Шахтера» отметил, что киевляне заслуженно завоевали все внутренние титулы в прошлом сезоне
5 августа 20:07
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался в интервью Shakhtar TV относительно конкуренции с «Динамо» в украинской Премьер-лиге.
Я знаю, что в прошлом сезоне «Динамо» все выиграло. Они заслужили все эти трофеи.
Они – чемпионы. И в данный момент они – фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат. Но мы готовы бороться.
Ранее Де Дзерби рассказал о ротации, которую планирует проводить в составе «Шахтера».
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