Де Дзерби: «Для чемпионства «Шахтер» должен победить всех в УПЛ»

Также тренер высказался о «Динамо»

Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался, что недоволен реализацией своей команды. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

Довольны ли вы реализацией? Из 12 нанесенных ударов в створ ворот всего 3 гола. В следующем матче, возможно, такого изобилия моментов не будет.

«Браво, очень хороший вопрос. Пока это наш сегодняшний лимит. У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в «Шахтере» несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч – это тоже знак менталитета. А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет еще не тот».

Знали ли вы, что эта игра для «Черноморца», вероятно, самая важная в чемпионате?

«По какой причине?»

Из-за связи с «Динамо».

«Мне это не важно. Я – тренер, и должен готовить команду как можно лучше. Если мы хотим выиграть чемпионат, помешать «Динамо», которое в предыдущем сезоне было чемпионом, мы должны победить всех. А еще мы должны добавить в менталитете, о чем я сказал чуть раньше. Потому что выиграть 5:0 или 6:0 у близкой к «Динамо» команды – это еще лучше».

«Шахтер» забил три мяча «Черноморцу» в 5-м туре УПЛ.