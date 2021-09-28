Гай назвал преимущество «Шахтера» над «Интером»
Де Дзерби доверился проверенным бойцам в матче против «Интера»
Стали известны составы на матч Лиги чемпионов
28 сентября 18:33
Фото - ФК Шахтер
«Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Главный тренер «горняков» Робето Де Дзерби и наставник «змей» Симоне Индзаги определились с составами на поединок. В старте «оранжево-черных» выйдут три украинца. Место в центре поля займет Тарас Степаненко.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер».
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