Де Дзерби: «Думаю, с Судаковым ничего серьезного не случилось»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 2
Сегодня 14
Завтра 17
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 2:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Лилль 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
23:00 Атлетик - Барселона 0:0 1-й тайм
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 0:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 0:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон -:- Запланирован
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь -:- Запланирован
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик -:- Запланирован
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован

Де Дзерби: «Думаю, с Судаковым ничего серьезного не случилось»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал травму хавбека
Футбол Украинская Премьер-лига
22:50
Де Дзерби: «Думаю, с Судаковым ничего серьезного не случилось»
Роберто Де Дзерби / фото - UA Футбол

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире Tур Online прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Черноморцем» (3:0) в матче 5-го тура УПЛ, а также прокомментировал травму Георгия Судакова.

«Конечно, после удаления «Черноморцу» стало сложнее, а нам легче. Могли забить больше, чем три гола. Но много игроков стартового состава не играли еще вместе – Пятов, Конопля, Сикан. Но все сыграли очень хорошо.

Очень доволен, особенно талантливыми молодыми футболистами. Старшие тоже очень хорошо сыграли. Сегодня я очень доволен.

Было, что вам не понравилось в игре команды?

Конечно, мы ожидали, что «Черноморец» сыграет с четырьмя защитниками, а не пятью. Поэтому вся фаза прессинга была сложнее для нас. Сначала мы не играли правильно, но потом поняли и начали играть на правильных позициях, особенно во втором тайме. Ничего плохого для нас не было, кроме двух чистых офсайдов.

Как вам судейство?

VAR точно улучшил футбол. Иногда везет, иногда нет. Но когда удалили игрока соперника, я не думаю, что тот хотел сделать больно Алану Патрику. Но есть правила. Когда VAR отменил два гола – значит, было что-то не то. Раз не повезло нам, раз – «Черноморцу».

Что с Судаковым?

Думаю, ничего серьезного у Судакова. Но я очень доволен, как он сыграл. И как Мудрик действовал. Они оба – талантливые игроки. Стараюсь помочь, чтобы они стали сильными футболистами для «Шахтера» и сборной Украины».

Ранее хавбек Тарас Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Георгий Судаков Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Судаков забил, но получил травму в матче с «Черноморцем»
Судаков забил, но получил травму в матче с «Черноморцем»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:37
Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:25
Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки
Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 19:42
Судаков: «В сборной Украины дедовщины нет – очень хороший коллектив»
Судаков: «В сборной Украины дедовщины нет – очень хороший коллектив»
Футбол Сборная Украины
20 августа 17:30
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 11:43
Судаков – о неудавшемся дебюте на Евро: «Не верил, что не выйду»
Судаков – о неудавшемся дебюте на Евро: «Не верил, что не выйду»
Футбол Сборная Украины
20 августа 10:07

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Аталанта» открыла счет в матче с «Торино». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Аталанта» открыла счет в матче с «Торино». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
23:19
Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
23:14
Пятов вышел на поле в УПЛ впервые за 9 месяцев
Пятов вышел на поле в УПЛ впервые за 9 месяцев
Украинская Премьер-лига
22:55
Де Дзерби: «Думаю, с Судаковым ничего серьезного не случилось»
Де Дзерби: «Думаю, с Судаковым ничего серьезного не случилось»
Украинская Премьер-лига
22:50
Судаков забил, но получил травму в матче с «Черноморцем»
Судаков забил, но получил травму в матче с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
22:37
Гвардиола: «Сити» неделю назад не считали претендентом на титул, а теперь называют устрашающим»
Гвардиола: «Сити» неделю назад не считали претендентом на титул, а теперь называют устрашающим»
Премьер-Лига (Англия)
22:35
«Вильярреал» на старте сезона играет только вничью. На этот раз – с «Эспаньолом»
«Вильярреал» на старте сезона играет только вничью. На этот раз – с «Эспаньолом»
Примерa (Испания)
22:29
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Десна». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Десна». Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
22:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Челси». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
22:10
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
93
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости