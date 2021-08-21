Де Дзерби: «Думаю, с Судаковым ничего серьезного не случилось»

Роберто Де Дзерби / фото - UA Футбол

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире Tур Online прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Черноморцем» (3:0) в матче 5-го тура УПЛ, а также прокомментировал травму Георгия Судакова.

Очень доволен, особенно талантливыми молодыми футболистами. Старшие тоже очень хорошо сыграли. Сегодня я очень доволен.

Было, что вам не понравилось в игре команды?

Конечно, мы ожидали, что «Черноморец» сыграет с четырьмя защитниками, а не пятью. Поэтому вся фаза прессинга была сложнее для нас. Сначала мы не играли правильно, но потом поняли и начали играть на правильных позициях, особенно во втором тайме. Ничего плохого для нас не было, кроме двух чистых офсайдов.

Как вам судейство?

VAR точно улучшил футбол. Иногда везет, иногда нет. Но когда удалили игрока соперника, я не думаю, что тот хотел сделать больно Алану Патрику. Но есть правила. Когда VAR отменил два гола – значит, было что-то не то. Раз не повезло нам, раз – «Черноморцу».

Что с Судаковым?

Думаю, ничего серьезного у Судакова. Но я очень доволен, как он сыграл. И как Мудрик действовал. Они оба – талантливые игроки. Стараюсь помочь, чтобы они стали сильными футболистами для «Шахтера» и сборной Украины».