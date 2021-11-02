Де Дзерби: «Это случайность, что мы не забили ни одного гола в ЛЧ»

«Горнякам» позарез нужна победа в матче с «Реалом»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против мадридского «Реала»:

Лидер встречается с командой, которая идет на последнем месте. Для вас это является финалом? Вы будете поддерживать тот же стиль игры, что и раньше?

«Продолжаем придерживаться нашим принципам игры. Работаем вместе только 3-4 месяца. Наш прогресс может проявиться через матчи против сложных соперников. Мы будем продолжать показывать нашу философию игры, вне зависимости от силы соперника». Винисиус не только грандиозно играл против «Шахтера», но и против «Барселоны» сыграл отлично. Будем обращать больше внимания на Винисиуса и Бензема. Но и у меня, и у клуба есть свой путь, своя философия игры, и мы будем продолжать ее придерживаться».

Карло Анчелотти тепло говорил о вас, и о вашей философии. Как вы оцените половину группового этапа для «Шахтера». Команда ведь не забила еще ни одного гола.

«Это случайно, что мы не забили. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов. Против «Интера» у нас было столько шансов, и в игре с «Реалом» тоже создавали шансы до третьего гола. Так что это случайность, что мы пока что не забили. Два из трех матчей мы играли без Траоре. Это не оправдание, это факт. Но без Траоре нам тяжело».

Игра пройдет завтра, 3 ноября на «Сантьяго Бернабеу». Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 22:00.

«Реал» и «Шахтер» в Мадриде обслужит французская бригада арбитров.