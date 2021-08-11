Де Дзерби: «Этот «Шахтер» еще не настоящий»

Команда пока что ищет баланс между атакой и защитой

Роберто Де Дзерби / фото - dynamo.kiev

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Генком» (2:1) в матче квалификационного этапа Лиги чемпионов.

«Считаю, что это очень сложная победа, потому что «Генк» – сильная команда и мы не забили столько голов, сколько они заслужили. Такая команда, как наша, должна уже в первом тайме закрывать результат».

Немножко тревожно за оборону – почему?

«Думаю, этот «Шахтер» еще не настоящий, ее не та команда. Мы должны упорно работать, чтобы стать ею. Та команда посчитает, что никогда достаточно – если заслуживает забить 5-6 голов, она их забьет. А если соперник не заслуживает забить – мы не должны пропускать.

Это очень молодой коллектив, поменяли философию игры. У нас мало времени, чтобы научить ее футболистов, но мы должны показать прогресс как можно быстрей».

Стоит нам беспокоиться о здоровье Педриньо?

«Он – очень важный игрок. Завтра посмотрим, в каком он состоянии. Очень рад, что сегодня сыграл Коноплянка – будем работать, чтобы Евгений был в том состоянии, каким вы его знаете. Знаю, какой он футболист и что он может стать ключевым игроком.

В моей команде все могут играть, если они голодны и мотивированы. Для всех будет возможность».

Чем объясните обратную замену Судакова?

«Мне очень жаль, но он получил желтую. Видел, что он сегодня играл не очень – я переживал, что он может заработать вторую карточку. У Судакова будет время, чтобы показать свой футбол. Он мне очень нравится как футболист. Уверен, что он станет очень сильным игроком».

Чем объясните отсутствие Степаненко в старте в еврокубках?

«В Генке ни Патрик, ни Степаненко не играли в составе, потому что я хотел видеть футболистов с другими качествами – скоростных.

«Генк» очень сильно прессинговал, поэтому мне нужны Майкон и Маркос Антонио на поле. Степаненко – наш капитан, у нас много футболистов в составе, но только 11 могут выйти. Я должен принимать решения».

Впереди «Монако». Насколько это проходимый соперник?

«Простите, но это неправильный вопрос. Потому что в пятницу вечером у нас «Металлист-1925», а потом начнем думать о «Монако».

В середине первого тайма повреждение получил Педриньо и вместо него на поле появился Георгий Судаков.

Но украинский хавбек на смог войти в игру, получил желтую карточку и был заменен на Евгения Конополянку во второй половине встречи.

Этот матч стал для Коноплянки первым за пять месяцев.