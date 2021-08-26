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Де Дзерби: «Интер» и «Реал» поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень»

Тренер – о соперниках «Шахтера» по ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:10
Де Дзерби: «Интер» и «Реал» поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень»
Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал пресс-службе клуба результат жеребьевки Лиги чемпионов для команды.

«Интер» и «Реал» поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и «Шериф» – я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с «Динамо» Загреб.

После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на «Ливерпуль», «Манчестер», «ПСЖ»… Просто будем играть и посмотрим».

Вы уже много раз встречались с «Интером» и наверняка хорошо знаете, как противостоять ему.

«Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. «Интер» потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда».

На пресс-конференциях во встречах с «Монако» вы не раз упоминали «Реал». Для вас эта команда является в чем-то образцом?

«Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на «Реал» как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о «Реале».

На самом деле в последние годы «Барселона» в Испании стала лучше, чем «Реал». Но мы до сих пор можем считать, что мадридский «Реал» – одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень».

«Шериф» всех удивил, впервые попав в групповой раунд Лиги чемпионов. Это темная лошадка нашей группы?

«Абсолютно нет. Мы очень уважаем «Шериф» – они выиграли 3:0 у загребского «Динамо». Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов.

На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что «Интер», когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче».

Первый матч состоится уже в сентябре.

Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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