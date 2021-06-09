Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию

Новоиспеченный тренер «Шахтера» намерен закрыть проблемные места

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби желает усиления оборонительной линии команды. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

Так, итальянский специалист хочет видеть в клубе двоих центральных защитников из европейских клубов. Кроме того, вероятно подписание полузащитника «Бенфики» Педриньо за 18 млн евро.

При этом, журналист выразил сомнение в трансфере форварда «Аякса» Лассины Траоре. Недавно его агент подтвердил переговоры с «Шахтером».

Ранее сообщалось, что назначить Де Дзерби «горякам» порекомендовал Мирча Луческу.