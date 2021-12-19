Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»

Кенеди сейчас выступает в аренде в Бразилии

Кенеди / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби хочет видеть в своей команде полузащитника «Челси» Кенеди, который сейчас выступает в аренде в бразильском «Фламенго». Об этом сообщает UOL.

По информации источника, «Шахтер» уже связался с «Челси» касательно потенциального приобретения 25-летнего хавбека. Аренда Кенеди в «Фламенго» заканчивается летом 2022-го года, но у бразильского клуба есть право выкупа игрока.

В сезоне за «Фламенго» в 17-ти матчах Кенеди забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ.