«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Де Дзерби: «Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды»
Наставник рассчитывает на каждого футболиста
5 августа 12:57
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о ротации, которую планирует проводить в составе «горняков»:
«Средний возраст команды в матче с «Генком» был 22 года. И потому иногда ребята слишком спешили, а мне нужно, чтобы концентрация всегда была на высоком уровне. Те же Конопля и Судаков должны быстрее улучшить свой уровень, потому что в моих командах играют все, и я уже показал это в первых трех официальных матчах.
Степаненко, Марлос и Алан Патрик выходили со скамейки и получали шанс. Для меня, конечно, много футболистов сейчас, претендующих на стартовый состав. Не у всех одинаковый опыт, но я помню про всех игроков.
Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды».
«Горняки» одержали победу в первом квалификационно матче ЛЧ против «Генка». Как считает бывший игрок сборной Украины Иван Гецко, команда уже обеспечила себе место в следующем раунде.Напомним, Де Дзерби повторил еврокубковое достижение Мирчи Луческу.
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