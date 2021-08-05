Де Дзерби: «Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о ротации, которую планирует проводить в составе «горняков»:

Степаненко, Марлос и Алан Патрик выходили со скамейки и получали шанс. Для меня, конечно, много футболистов сейчас, претендующих на стартовый состав. Не у всех одинаковый опыт, но я помню про всех игроков.

Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды».