Де Дзерби: «Хотим удивлять тем, как мы играем»

Итальянский специалист рассказал, чего хочет добиться в «Шахтере»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил о том, что завоевание титулов – не единственная цель его штаба в донецком клубе.

Я и мой тренерский штаб оставили итальянский чемпионат, очень важный чемпионат, Серию А. Мы приедем сюда без семей. Мы приедем сюда не отдыхать, а работать усердно. Выиграть – это конец пути. Но каждый день мы хотим работать усердно, чтобы этот путь был успешным. Это философия и наша, и клуба. Мы хотим удивлять всех болельщиков и весь футбол тем, как мы играем. Хотим, чтобы все получали удовольствие от матчей «Шахтера» – президент и болельщики. Мы уверены, что с помощью таланта можем это делать. И если в конце концов мы успеем сделать все это, то я уверен, что мы можем выигрывать титулы.

Де Дзерби также сообщил, каких футболистов хотел бы взять к себе в команду.