Де Дзерби: «Когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Генком» в ответной игре квалификации Лиги чемпионов.

Говорил после матча с «Александрией», что не существует хороших или плохих поражений, все они болезненны. Много говорил с командой и сразу сказал, что мне не понравилось.

Мы готовимся к этому матчу, как я хочу. Не говорил о тактико-технических ситуациях. Я уверен, что ментально мы готовы.

Не буду говорить, что мы обсудили в раздевалке. Считаю, что у нас очень сильная команда. Не существует важных и неважных матчей – когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму».