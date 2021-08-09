Де Дзерби: «Когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму»
Тренер – о предстоящем матче с «Генком»
14:10
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Генком» в ответной игре квалификации Лиги чемпионов.
«Самое главное – играть так, как первые 3 матча. Нужно внимательно следить за игрой соперника, не терять мяч в опасных позициях и забить, когда появляются шансы.
Говорил после матча с «Александрией», что не существует хороших или плохих поражений, все они болезненны. Много говорил с командой и сразу сказал, что мне не понравилось.
Мы готовимся к этому матчу, как я хочу. Не говорил о тактико-технических ситуациях. Я уверен, что ментально мы готовы.
Не буду говорить, что мы обсудили в раздевалке. Считаю, что у нас очень сильная команда. Не существует важных и неважных матчей – когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму».
Матч состоится 10 августа.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк».
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