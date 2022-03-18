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Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»
Тренер «Шахтера» считает, что спортсмены террористического государства должны публично высказываться против войны
Роберто де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби осудил российских спортсменов за то, что они молчат о войне, которую россия развязала в Украине. Его цитирует La Gazzetta dello Sport.
«Меня раздражало, что российских спортсменов-паралимпийцев не пустили на соревнования в Пекин: у них есть возможность выступить раз в четыре года, и они ее забрали. При этом, когда я вижу, что чемпионат России продолжается, у меня закипает кровь. Они играют, а нас бомбят. Это нечестно. И никто из громких имен в российском спорте не высказался против войны. Иногда говорить публично – обязанность».
Напомним, украинским футболистам могут разрешить покидать страну в военное время.
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