Де Дзерби: «Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь»

Тренер «Шахтера» считает, что спортсмены террористического государства должны публично высказываться против войны

Роберто де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби осудил российских спортсменов за то, что они молчат о войне, которую россия развязала в Украине. Его цитирует La Gazzetta dello Sport.

«Меня раздражало, что российских спортсменов-паралимпийцев не пустили на соревнования в Пекин: у них есть возможность выступить раз в четыре года, и они ее забрали. При этом, когда я вижу, что чемпионат России продолжается, у меня закипает кровь. Они играют, а нас бомбят. Это нечестно. И никто из громких имен в российском спорте не высказался против войны. Иногда говорить публично – обязанность».

Напомним, украинским футболистам могут разрешить покидать страну в военное время.