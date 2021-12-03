Де Дзерби: «Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Львовом» (6:1) в матче 17 тура УПЛ.

Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо.

В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым».