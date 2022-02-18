«Шахтер» разгромил в спарринге «Астану»
Де Дзерби: «Лично убеждал Нереса перейти в «Шахтер»
Тренер также оценил талант Мудрика
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прогнозирует полузащитнику Михаилу Мудрику «Золотой мяч». Слова тренера приводит инстаграм Александра Денисова.
«Мудрик – это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть «Золотой Мяч».
Я был заинтересован в покупке Нереса. Я лично убеждал игрока перейти в «Шахтер».
Когда я пришел, я не гарантировал никому из ветеранов места в основе, они к этому нормально отнеслись. И своей работой сами заслужили место в основе.
В ближайшие 5 лет молодые игроки «Шахтера» станут лидерами сборной».
Накануне, Мудрик и Нерес забили в ворота «Астаны».
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