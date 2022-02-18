Де Дзерби: «Лично убеждал Нереса перейти в «Шахтер»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прогнозирует полузащитнику Михаилу Мудрику «Золотой мяч». Слова тренера приводит инстаграм Александра Денисова.

Я был заинтересован в покупке Нереса. Я лично убеждал игрока перейти в «Шахтер».

Когда я пришел, я не гарантировал никому из ветеранов места в основе, они к этому нормально отнеслись. И своей работой сами заслужили место в основе.

В ближайшие 5 лет молодые игроки «Шахтера» станут лидерами сборной».