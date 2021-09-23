Де Дзерби: «Луческу говорит о неуважении, но добавляет давления на арбитров»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0) прокомментировал слова наставника киевлян Мирчи Луческу об агрессивном поведении со стороны «горняков».

Для меня Луческу – маэстро. Но моральные уроки, как нужно вести себя на поле, я не принимаю. «Динамо» – это важный клуб, но важный клуб и «Шахтер». И я никогда не добавляю давления на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если остальные думают, что я дурак.

У нас очень горячая кровь. Я считаю, чтобы хорошо играть в футбол, нужны не только ноги, а еще мозги и сердце. Не существует большой команды без сердца и мозгов, равно как не существует без этого и большого игрока. Я очень люблю работать над тактической, технической стороной, но если не добавлять правильных эмоций, ум и сердце, то тактика и техника не очень помогают.