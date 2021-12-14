Де Дзерби вспомнил, как играл на поле против Мораеса
Де Дзерби: «Луческу – Маэстро. И будет им всегда»
Тренер «Шахтера» поделился мнением о своем визави из «Динамо»
14 декабря 11:38
Де Дзерби и Луческу / Фото - Александр Приходько
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о своем отношении к наставнику «Динамо» Мирче Луческу.
Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы.
Луческу постоянно обновляется. Поэтому я отношусь к нему с большим уважением.
Де Дзерби также вспомнил, как играл на поле против нынешнего подопечного Жуниора Мораеса.
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