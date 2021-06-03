Де Дзерби: «Лучше проиграть в финале ЛЧ в одной команде с Гвардиолой, чем выиграть трофей с другим тренером»

Главный тренер «Шахтера» – также рассказал о своем отношении к Томасу Тухелю

Роберто Де Дзерби / фото - ANSA Новоиспеченный главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к наставникам «Челси» и «Ман Сити» Томасу Тухелю и Хосепу Гвардиоле, а также высказался о навыках обеих специалистов. Цитирует Де Дзерби портал Football Italia. «Немецкий футбол тактически более развит, чем итальянский, но мы лучше читаем игру. Тухель – отличный тренер, но я предпочел бы проиграть в финале Лиги чемпионов с Гвардиолой, чем выиграть его с другим тренером. «Ман Сити» выиграл АПЛ в доминирующем стиле, показав лучшую защиту в турнире». Напомним, Де Дзерби уже назвал свои цели в «Шахтере».