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Де Дзерби: «Лучше проиграть в финале ЛЧ в одной команде с Гвардиолой, чем выиграть трофей с другим тренером»

Главный тренер «Шахтера» – также рассказал о своем отношении к Томасу Тухелю
Футбол Украинская Премьер-лига
22:45
Де Дзерби: «Лучше проиграть в финале ЛЧ в одной команде с Гвардиолой, чем выиграть трофей с другим тренером»
Роберто Де Дзерби / фото - ANSA

Новоиспеченный главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к наставникам «Челси» и «Ман Сити» Томасу Тухелю и Хосепу Гвардиоле, а также высказался о навыках обеих специалистов. Цитирует Де Дзерби портал Football Italia.

«Немецкий футбол тактически более развит, чем итальянский, но мы лучше читаем игру.

Тухель – отличный тренер, но я предпочел бы проиграть в финале Лиги чемпионов с Гвардиолой, чем выиграть его с другим тренером. «Ман Сити» выиграл АПЛ в доминирующем стиле, показав лучшую защиту в турнире».

Напомним, Де Дзерби уже назвал свои цели в «Шахтере».

Источник: soccer.ru Михаил Рыбак
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Томас Тухель Хосеп Гвардиола

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