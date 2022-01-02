Мудрик: «Чуть-чуть не поверил, когда Де Дзерби позвонил»
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Специалисты уверенно идут по внутреннему чемпионату со своими командами
Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби / фото - FanDay
Турецкий портал Sabah подсчитал очки, набранные тренерами в европейских чемпионатах в сезоне 21/22.
Первую строчку в этом списке занимает итальянский тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, чья команда набрала 47 очков, что в среднем по 2,61 очко за матч.
Наставник «Динамо» Мирча Луческу разделил третью строчку с коучем «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой с показателем 2,5 очка за матч.
Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич также оказался в списке, но на 10-м месте (2,22 очка).
Напомним, Де Дзерби рассказал, чего не хватает Михаилу Мудрику.
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