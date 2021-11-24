Де Дзерби: «Матч с «Рухом – 300-й в моей карьере. Решил отпраздновать его красной карточкой»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своем удалении в матче 15-го тура УПЛ против «Руха» (2:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов, а котором «горнякам» предстоит сыграть против миланского «Интера».
«За 5 сезонов в качества тренера Серии А меня ни разу не удаляли с поля. Матч с «Рухом» стал для меня 300-м в качестве тренера, и поэтому мне показалось, что правильно будет отпраздновать это событие именно так. Да, именно красной карточкой.
В УПЛ мы должны побеждать в каждом матче. Например, ничья с «Минаем» создает нам много проблем. В чемпионате для нас нет ничего нового. В Лиге чемпионов – также. Единственное – уровень соперника очень высокий. «Интер» – очень мощная команда.
Будем ли мы менять свой стиль? Думаю, ответ вы знаете. Стиль – это манера, в которой мы хотим играть. Это правила, по которым я хочу, чтобы работали мои футболисты. Еще работая в Италии я видел, как играет «Шахтер». Еще тогда отметил, что есть много футболистов, которые играют смело. Мои команды играли всегда. Стиль – это то, что нельзя резко поменять. Это то, каким я вижу футбол, поэтому продолжаем нашу философию».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» догнал «Динамо» по очкам, но киевляне идут на 1-м месте за счет лучшей разницы мячей.
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Прогноз на матч «Интер» – «Шахтер».
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