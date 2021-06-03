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Де Дзерби: «Меня заинтересовал чемпионат Украины»
Новоиспеченный тренер «Шахтера» рассказал об испытаниях, которые его привлекли
Роберто Де Дзерби / Фото - Football Italia
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что заинтересовало его в новом клубе. Слова специалиста передает Gazzetta dello Sport.
Прежде всего, меня заинтересовал чемпионат, который стартует 20 июля. Затем нужно будет пройти через отборочные матчи Лиги чемпионов. Это будет трудное, но очень интересное приключение.
Я вышел из зоны комфорта, чтобы начать все с нуля. Я создал для себя испытание, чтобы показать, на что способен.
Ранее экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби.
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