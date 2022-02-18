Де Дзерби: «Мне предлагали лучше финансовые условия в «Фиорентине» и «Наполи», но я выбрал «Шахтер»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал в инстаграме Александра Денисова, почему выбрал Украину вместо более статусных итальянских команд.

Мне предлагали лучше финансовые условия в «Фиорентине» и «Наполи», но я выбрал «Шахтер». Мне важно, что президент и я одинаково смотрим на то, как должен развиваться клуб.

Президенту «Шахтера» мало просто побежать, он хочет, чтобы «Шахтер» побеждал красиво. Это то, чего хочу и я».