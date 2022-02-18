«Шахтер» разгромил в спарринге «Астану»
Де Дзерби: «Мне предлагали лучше финансовые условия в «Фиорентине» и «Наполи», но я выбрал «Шахтер»
Тренер рассказал, почему выбрал Украину
18 февраля 21:50
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал в инстаграме Александра Денисова, почему выбрал Украину вместо более статусных итальянских команд.
«В «Шахтере» только одна топ-звезда – это его президент.
Мне предлагали лучше финансовые условия в «Фиорентине» и «Наполи», но я выбрал «Шахтер». Мне важно, что президент и я одинаково смотрим на то, как должен развиваться клуб.
Президенту «Шахтера» мало просто побежать, он хочет, чтобы «Шахтер» побеждал красиво. Это то, чего хочу и я».
Также тренер прогнозирует большое будущее Михаилу Мудрику.
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